Processione di Pasqua a Savigliano, domenica attenzione alle modifiche della viabilità

Domenica 31 marzo, alle 16.30, torna a Savigliano la storica Processione di Pasqua organizzata dall'Arciconfraternita della Pietà.

Un momento di tradizione e religiosità che partirà dalla Confraternita della Misericordia e proseguirà lungo le vie del centro, passando davanti alla chiesa di San Pietro, Via Danna, Corso Roma, Piazza del Popolo, Via Muratori, Piazza Cavour, Viale I Maggio, Via Trossarelli, Via Sant’Andrea, Piazza Santa Rosa per giungere infine in Piazzetta Cesare Battisti.

Anche la viabilità subirà alcune modifiche. Dalle 9 alle 18 di domenica 31 marzo piazza Cesare Battisti e piazzetta Misericordia saranno chiuse al transito, con divieto di sosta con rimozione forzata. Il divieto di sosta, sempre dalle 9 alle 18, sarà istituito anche in piazza Molineri e in piazza Santarosa (lati nord e sud).

Il giorno di Pasqua, poi, dalle 17 – al solo passaggio della Processione – saranno temporaneamente chiuse al traffico: piazzetta Misericordia, piazza Molineri, corso Roma, piazza del Popolo, via Muratori, viale 1° Maggio, via Trossarelli, via Sant’Andrea, piazza Santarosa e piazza Cesare Battisti.

Tutti i cambiamenti alla viabilità saranno indicati dall'apposita segnaletica.

Contestualmente, sempre il 31 marzo, dalle 12 alle 20, sarà sospesa l'Area Pedonale Urbana di via Torino.