E' chiusa da ieri al transito dei veicoli la strada provinciale 337 nel tratto Vinadio-Pratolungo, al bivio con la provinciale 255.

Il maltempo che si è abbattuto sulla valle Stura negli ultimi giorni e in particolare in quel tratto ha causato un dissesto che ha interessato in modo importante la banchina stradale. Dopo il sopralluogo dei tecnici della Provincia, la provinciale 337 è stata chiusa dal km 21,400 al km 23,100 mediante la posa di transenne e fino a revoca.