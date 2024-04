Traffico in tilt a Ceva, il sindaco: "Evitiamo imbuti sulla statale 28 in vista del Primo Maggio"

A poche ore di distanza dai disagi alla viabilità che si sono verificati durante il ponte del 25 Aprile nel Cebano e nella Valle Tanaro, il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone ha incontrato il referente Anas del territorio, per fare il punto della situazione e cercare una soluzione condivisa, affinché i disagi ad automobilisti e residenti non si ripetano.

“Sono stati diversi i fattori che hanno portato al rallentamento del traffico sulle strade che portano verso il mare - ha sottolineato il primo cittadino Bezzone -. Di certo la frana in località Rocchini è stata determinante per creare un imbuto non solo lungo la strada statale 28 ma anche all’imbocco del casello autostradale. Una situazione critica che purtroppo avevamo previsto. Per questo ho immediatamente chiesto un incontro con il referente Anas del Cebano per cercare di arginare i disagi che sicuramente si ripeteranno domenica pomeriggio, al rientro dal mare e anche tra gli ultimi giorni di aprile e i primi di maggIo, per la Festa del Lavoro”.

Un incontro proficuo quello tra sindaco e Anas, che ha portato a trovare una possibile soluzione, come spiega Bezzone: “L’unica cosa che si può fare, ed io ho sollecitato in tal senso, è restringe il cantiere dei Rocchini, in modo da lasciare libere entrambe le carreggiate di marcia sulla statale 28, almeno nei giorni di più traffico. Una soluzione indispensabile - conclude Bezzone - che l’Anas cercherà di attuare”.

La città di Ceva è anche in attesa del via libera da Roma per la realizzazione della rotonda in sostituzione dell’incrocio all’uscita del casello della A6, la cui competenza è della società autostradale, che ha già concordato il progetto con il Comune.