Infrastrutture in valle Stura: Cuneo chiede al governo una risposta “rapida e urgente” sulle circonvallazioni

Approda nel Consiglio comunale del capoluogo di provincia la criticità infrastrutturale – ampia e complessa – che da anni ormai interessa la valle Stura, con le richieste reiterate di amministratori e abitanti per la realizzazione di circonvallazioni negli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio allo scopo di risolvere l’ormai insostenibile livello di traffico sulla SS21 (negli ultimi mesi interessata, anche, da indispensabili interventi strutturali come la risistemazione del Ponte dell’Olla e la realizzazione di paravalanghe nel Comune di Argentera).



A far luce sulla questione nel Consiglio comunale di aprile i gruppi di maggioranza Centro per Cuneo e Partito Democratico.



“La realizzazione della circonvallazione nel centro storico di Demonte è priorità assoluta nella viabilità provinciale – si legge nel documento - . Serve una risposta concreta e rapida al problema, che non è solo ‘di traffico’ ma anche di tutela della salute per gli abitanti e i residenti”.



“Le amministrazioni locali da anni insistono su questa necessità e chiedono a gran voce l’intervento dello Stato – proseguono i due gruppi - . Il 14 febbraio dell’anno scorso l’Unione Montana valle Stura ha inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al ministero delle Infrastrutture e al presidente della Regione Piemonte chiedendo l’attivazione di un tavolo tecnico-politico sulla questione e lo sblocco dell’iter autorizzativo per la realizzazione della variante di Demonte. Il 28 settembre dello stesso anno l’VIII commissione di Palazzo Madama ha approvato l’emendamento di nomina di un commissario straordinario per l’esecuzione della variante, nella persona dell’ingegner Luca Bernardini”.



L’ordine del giorno spinge quindi il Consiglio – e la città – a schierarsi in solidarietà agli abitanti della valle Stura e ai residenti di Demonte e Aisone, ritenendo prioritaria la realizzazione delle circonvallazioni nei centri abitati e necessaria una risposta urgente al problema del traffico.

Si sollecitano poi gli enti pubblici competenti in materia di infrastrutture e le forze politiche del territorio a un profondo impegno perché si consenta la realizzazione in tempi brevi delle circonvallazioni e che si costituisca il tavolo di monitoraggio dell’iter amministrativo presso il Ministero delle Infrastrutture.