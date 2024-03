A Torre San Giorgio il punto d'ascolto di Noi Moderati Saluzzo

Si terrà nei giorni del 28, 29, 30 e 31 marzo il punto di ascolto organizzato da Noi Moderati Saluzzo presso il bar trattoria Croce Bianca di Torre San Giorgio (in via Circonvallazione Giovanni Giolitti), dalle 9 alle 11.



Sarà presente l'ex consigliere comunale di Moretta Luca Bertero.



"Ringrazio vivamente il mio amico Luca Bertero della fantastica iniziativa a favore dell’ascolto dei cittadini comuni - commenta il coordinato cittadino e provinciale Massimo Gullino - . Ma soprattutto ringrazio e invito anticipatamente voi persone semplici ma attente al paese del vostro contributo che darete a questa piccola ma importante iniziativa,che sarà spero la prima goccia per creare in tutta la Provincia un Mare di idee e d’impegno concreto nella vita di ogni paese e città cuneese!"