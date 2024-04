Inaugurata a Tarantasca la nuova piazzetta dedicata al dottor Alberto Rosso

Nella giornata di mercoledì 24 aprile, poco prima della partenza della Marcia della Pace in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione, è stata inaugurata la nuova piazzetta pubblica in Via Centallo intitolata al Dott. Alberto Rosso, un cittadino e medico tarantaschese la cui vita ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti.

Alberto Rosso nasce a Santa Cristina di Tarantasca il 15 maggio 1948 e dopo aver frequentato le scuole locali per i primi studi entra in Seminario a Cuneo per portarli a termine con la Laurea in Medicina. Il suo entusiasmo e la sua dote intellettuale lo portano a continuare gli studi andando a specializzarsi in Pneumologia e Dietologia all’Università di Torino. Svolge la sua attività di Medico per tutta la sua carriera presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo dove conoscerà la moglie Marina.

Uomo di grande umanità, semplicità e rara cultura, disponibile con tutti, non fu mai stanco del suo sapere e cercò sempre di approfondire ed ampliare i suoi studi scientifici ed antropologici. Mise la sua esperienza e la sua professionalità a servizio della medicina per combattere le grandi e gravi malattie che colpiscono le persone e, come scherzo del destino, anche lui purtroppo non scampò ad una di queste.

Alberto, circondato dall’affetto dei suo amati figli Andrea e Paolo e ad altre persone a lui care, è mancato all’età di 72 anni, il 28 aprile 2020 presso la sua casa di abitazione a Tarantasca.

Lo spazio pubblico inaugurato è stato donato gratuitamente nel 2019, poco prima della sua dipartita, al Comune di Tarantasca che, in questi anni, attraverso una serie di lavori di adeguamento lo ha adibito a parcheggi pubblici fruibili da tutta la cittadinanza e comodi ai servizi commerciali e alle scuole presenti nel circondario.

Nella serata di inaugurazione, alla presenza dei due figli, amici di lunga data tra cui i compagni del Gruppo “Compagnia dell’Anello” con cui condivideva la passione per la montagna, Amministratori locali e regionali è stata intitolata a lui la piazza in segno di riconoscenza e stima ed a ricordo della sua generosità dimostrata nei confronti della comunità di Tarantasca. Un momento toccante e doveroso perché chiunque passi davanti non possa mai dimenticare la figura di Alberto.