Alba, inaugura la sede cittadina di Gioventù Nazionale

Fratelli d’Italia di Alba apre la seconda sede cittadina, quale punto di riferimento per tutti i giovani che intendano impegnarsi in politica con Gioventù Nazionale.

L’inaugurazione della nuova sede, che si trova in Corso Langhe n. 27/F, è programmata per sabato prossimo, 30 marzo, alle ore 16,30, alla presenza del sindaco Carlo Bo, candidato per un secondo mandato e sostenuto da Fratelli D’Italia, insieme alle liste politiche e civiche che si richiamano al centrodestra albese.

Alla cerimonia d’inaugurazione saranno presenti: il vice-coordinatore regionale, Paolo Bongioanni, L’on. Marcello Coppo, il coordinatore cittadino, Giulio Abbate, l’assessore comunale, Emanuele Bolla, il referente provinciale di Gioventù Nazionale, Alberto Deninotti.

A fare gli onori di casa, saranno: il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale, Alessandro Amato, la vice-coordinatrice, Beatrice Sala, il segretario, Riccardo Spalaore e diversi giovani della lista di Fratelli D’Italia che arricchiranno l’elenco dei candidati, in vista delle amministrative di giugno.

L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenterà, anche, l’occasione per incontrare il candidato sindaco, Carlo Bo, ed i candidati di FDI al Consiglio Comunale.