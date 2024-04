Da Torino a Pontechianale per trovare l'ispirazione artistica per la tesi di laurea

Nelle scorse settimane un gruppo di studenti dello Ied di Torino ha scelto di trascorrere un periodo di residenza artistica a Pontechianale, ospitati al rifugio Alevè. I ragazzi sono al terzo anno della sezione di Fotografia dell'Istituto Europeo di design, che in alta valle Varaita hanno tratto ispirazione per le loro tesi di laurea. Alcuni erano già saliti a Pontechianale in occasione dell'inverno per una prima fase di ricognizione e ricerca e, nell'occasione, erano stati coinvolti, viste le competenze di ambito estetico, anche nella giuria di "Scivolandia", la celebre gara delle slitte di Pontechianale.

Gli studenti sono stati guidati nei lavori, accomunati dal macro-argomento "Guardare in alt(r)o", dalla coordinatrice Giulia Ticozzi, che spiega: "Ciascuno ha svolto a Pontechianale una ricerca sperimentale, spesso molto personale, su alcuni aspetti legati alla montagna, che diventa un laboratorio fondamentale per risemantizzare le parole ambiente, geografia, sviluppo, progresso, società. Un percorso di indagine fuori dagli stereotipi che normalmente circondano le terre alte: la diga, il paesaggio, gli abitanti, la natura, i costumi della tradizione sono stati elaborati attraverso vari linguaggi della fotografia, dall'autoritratto agli scatti documentaristici".

A salutare gli studenti al termine della loro attività il sindaco Andrea Allasina e l'assessore al Turismo Paolo Gaudissard, che commenta: "E' motivo di soddisfazione ospitare la residenza artistica di questi ragazzi. Il racconto della montagna attraverso il linguaggio della fotografia e l'obiettivo personale degli studenti ha suscitato grande interesse e attenzione verso nuove modalità di narrazione visiva del nostro territorio. Onorati che le loro tesi di laurea siano il frutto di un progetto sviluppato nel nostro paese: ci regaleranno certamente inediti punti di vista e chiavi di lettura di Pontechianale. Auguro ai ragazzi di continuare a coltivare con entusiasmo la loro passione che in questi giorni ha coinvolto anche la nostra comunità".