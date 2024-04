Ultimo Consiglio comunale a Monteu Roero con bilancio consuntivo in ordine

Il 16 aprile scorso sì è tenuto l’ultimo Consiglio comunale dell’attuale Amministrazione di Monteu Roero eletta nel 2019.

Alla presenza del segretario comunale dott. Vincenzo Carafa, il vicesindaco, facente funzione di sindaco, Roberto Fasano, tra i vari punti all’ordine del giorno, ha relazionato in merito al bilancio consuntivo 2023, che registra un avanzo di ben 593.592,22 euro, di cui 24.746 euro destinati alla parte investimenti e 222.949 euro di avanzo libero.

La buona situazione finanziaria del Comune di Monteu Roero è stata sottolineata proprio da Roberto Fasano: “Abbiamo dato segno di attenta amministrazione presentando un avanzo davvero importante che mantiene il trend di anni di buona e sana gestione. Questo risultato è indice di una buona programmazione delle spese, di ricerca di finanziamenti e di cura nel lavoro dei vari uffici comunali che ringrazio per il costante impegno insieme alla giunta comunale e al consiglio intero”.

Fasano ha proseguito la disamina dei punti passando alla descrizione della prima variazione di bilancio che prevede l’applicazione dell’avanzo libero su diverse opere: oltre 119.000 euro per il ponte di Sant’Anna-Rivetto in fase di ultimazione; 25.000 euro per ridurre il mutuo agevolato previsto inizialmente di 200.000 euro con Cassa Depositi e Prestiti per importanti interventi presso le Località Bordoni, Roreto-Oggera e San Bernardo; 25.000 euro ancora per ridurre il mutuo agevolato previsto inizialmente di 150.000 euro con Cassa Depositi e Prestiti per rilevanti interventi presso le Località Bricco Ferreri, Riana e San Vincenzo.

Inoltre è stato istituito il capitolo in entrata “Contributo Regionale per interventi su rii” per 50.000 euro.

Infine sono stati adeguati i capitoli di spesa in spesa relativi ad Asili e trasporto studenti con disabilità, quello per la manutenzione straordinaria delle strade comunali e per la manutenzione straordinaria per impianto di illuminazione pubblica: tutti e tre con coperture effettuate con riduzione di spese correnti.

Fasano, congedandosi, ha ringraziato anche i consiglieri che, per motivi professionali e personali, non si presenteranno più alla tornata elettorale di giugno, l’assessore facente funzione di Vice-Sindaco Marco Ferrero e i consiglieri Diego Brenta e Mario Busso.

Il resto del gruppo composto da Roberto Fasano, Gianluca Bordone, Giuseppe Boetti, Lorenzo Buratto, Claudia Demichelis e Daniela Morello si propone di continuare il buon lavoro fino a qui svolto nella lista del candidato sindaco Paolo Rosso.

Ricordiamo che alle elezioni amministrative si fronteggeranno nel paese roerino la lista di Paolo Rosso e “ValorizziAmo Monteu Roero” con candidato sindaco Tino Marolo.