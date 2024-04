Il geom. Massimiliano Dutto ufficializza la sua candidatura a Caraglio per la lista “LA CARAGLIO CHE VORREI”

Nella corsa alle prossime elezioni amministrative del Comune di Caraglio , il geom. Massimiliano Dutto ufficializza la sua candidatura a consigliere a sostegno del candidato sindaco Davide Parola per la lista “LA CARAGLIO CHE VORREI”.

Classe 1986, il geom. Dutto Massimiliano, attuale Segretario del Collegio Geometri e GL della Provincia di Cuneo, è consigliere uscente dell’amministrazione caragliese.

Dopo profonde riflessioni e considerazioni seguite agli avvenimenti che hanno scosso la politica caragliese, ha deciso di mettersi nuovamente a disposizione del territorio, sposando il percorso e il programma intrapreso dalla giovane e dinamica lista “La Caraglio che Vorrei” e del suo candidato sindaco Davide Parola, che nei prossimi giorni presenterà il programma e il resto della squadra.

L’ufficializzazione, seguita a quella di Martina Serra, è avvenuta venerdì 26 aprile sui diversi canali social che riportano: “... ho scelto di scendere in campo per Caraglio, per il suo territorio e soprattutto per i suoi abitanti, perché nella #Caraglio che vorrei, sogno un paese a misura di persona dove l'attenzione per le infrastrutture, per la viabilità, il verde, la sostenibilità ambientale ed energetica e il benessere di ognuno di noi siano al centro dell'azione della nuova amministrazione, per tracciare insieme un futuro nuovo e sempre migliore.

Portando la mia esperienza personale e professionale in questo progetto giovane e dinamico, cercherò di individuare, affrontare e risolvere i piccoli e grandi problemi con praticità ed efficienza, ponendo particolare attenzione ai territori frazionali dove sono nato, cresciuto e vivo da sempre e con l'obiettivo di rendere realtà il sogno di tutti, Caraglio sempre più bella, pulita e sicura”.