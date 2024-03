Ana Monviso: dopo l'elezione di Desco a presidente, assegnate le cariche sezionali

Dopo l’elezione di Enzo Desco a presidente, nell’ambito dell’Ana Monviso, sono state assegnate le cariche sezionali per il prossimo triennio.

Vice presidenti sono stati designati: Mauro Barbieri, vicario referente per la Valle Varaita; Pierfranco Bainotti referente per la pianura, Piero Formica referente per la Valle Po, Bronda e Infernotto. Segretari tesorieri: Luciano Bano, Alfredo Perotti.

Alfieri: Romano Oricetti, Guido Deferre, Oscar Ghigo, Renato Testa. Cerimoniere: Natale Civallero.

Il presidente dei revisori dei conti è Mario Ceppi mentre il presidente della giunta di scrutinio è stato nominato Giuseppe Ingrao.

Referenti per il centro studi Ana: Luciano Bano e Alfredo Perotti.

Coordinatore dell' unità sezionale di Protezione civile è Andrea Ribotta con il vice coordinatore Bruno Bertorello e il segretario P.C. Claudio Peirano.

"Si è creato uno spirito alpino giusto - commenta il presidente Desco- con la disponbilità di tutti a collaborare. Su questa strada potremo lavorare bene, insieme per il futuro della nostra sezione. Auguri di buon lavoro a tutti e grazie per la fiducia dimostrata nei miei e nei confronti del direttivo da parte di tutti i soci della sezione"