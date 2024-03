Dopo i colpi al Cerialdo, presi di mira i garage di una palazzina a Madonna dell'Olmo

A Cuneo, dopo i furti avvenuti in frazione Cerialdo, dove sono stati presi di mira cantine e garage in via Cittadella, nella notte tra lunedì e martedì scorso ignoti hanno agito anche in frazione Madonna dell'Olmo, in particolare in un complesso residenziale di via Granatieri di Sardegna.

Anche qui, ad essere colpite sono state le autorimesse. I ladri, muniti di telecamere, hanno fatto dei piccoli fori sui basculanti per poter ispezionare gli interni e decidere dove fare razzia.

Una decina, a quanto risulta, i garage svaligiati.