Più danni che bottino nei furti avvenuti la scorsa notte in via Cittadella a Cerialdo, frazione di Cuneo, dove ci sono state diverse effrazioni ai danni di garage e cantine, come segnalatoci da un lettore.

Sono state danneggiate serrande, porte e serrature, con i danni che superano decisamente il valore di quanto racimolato dai malviventi che hanno agito.

A quanto risulta, non sarebbe stata presentata denuncia.