“Mondovì in Circolo”: iniziative outdoor per la Fiera di primavera

Una proposta accattivante rivolta agli appassionati dello sport e delle attività all’aria aperta, pensata altresì per avvicinare grandi e piccoli al mondo della mobilità sostenibile, in perfetta sintonia con il denominatore comune della prossima edizione della Fiera di Primavera. Questa, in breve, la filosofia di “Mondovì in Circolo”, l’originale iniziativa del Circolo delle Idee e dell’associazione Mondovì in Grande promossa per il 13 e 14 aprile prossimi proprio in occasione della fiera.

"L’evento prende ispirazione da “Mondovì in Green”, da noi organizzato e ideato nel 2022. Siamo particolarmente felici, quindi, di poter oggi proseguire quel percorso insieme al Circolo delle Idee" - il commento della presidente di Mondovì in Grande, Elena Tomatis. "L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e architettonico del nostro territorio, incentivando in contemporanea l’utilizzo della bici elettrica come mezzo di trasporto sostenibile e come strumento di benessere fisico adatto a tutte le fasce d’età. Invito fin da ora cittadini, curiosi e turisti a venirci a trovare presso il nostro stand di corso Statuto 15 per iscriversi ai due percorsi esperienziali previsti o per provare l’ebbrezza del volo virtuale in mongolfiera con la “Mondovirtual Balloon Flight” che torna dopo il successo del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania" aggiunge Beatrice Perrone, presidente del Circolo delle Idee.

Due, in effetti, le proposte cicloturistiche ipotizzate: il giro “Va Pian” della durata di un’ora circa tra le strade di Breo e Piazza, ideale per comprendere la comodità di una city bike nonostante i dislivelli urbani (costo € 4,00, partenze ore 10.30, 12.30, 15.00 e 17.00); il percorso “Ü Rampigna” della durata di circa tre ore, da Breo a Carassone, dalla Garzegna al Santuario di Vicoforte lungo un tratto di Landandé con annesso aperitivo finale (costo individuale € 25,00, per gruppi con più di tre partecipanti € 20,00; partenze ore 10.00 e 14.30). Iscrizione obbligatoria all’indirizzo https://forms.gle/Mu4ZM7xVHDgjkUrz7. «Ringrazio il Circolo delle Idee e Mondovì in Grande per la consueta vivacità organizzativa» le considerazioni dell’assessore alle Manifestazioni e alle Politiche giovanili, Alessandro Terreno. "Con “Mondovì in Circolo” la Fiera di Primavera si arricchisce di una proposta innovativa e intergenerazionale, pensata dai giovani e rivolta a giovani e famiglie. Un evento che amalgama intenzioni educative con finalità di svago e divertimento, per vivere appieno la nostra città e le sue eccellenze culturali e paesaggistiche".