Il cielo arancione ad Artesina e dietro il Mondolè: colpa della sabbia del Sahara

Particolarmente colpito il sud Italia, ma non solo, come evidenziano le immagini delle webcam condivise da Enrico Cavallo, fotografo residente a Frabosa Soprana. In un post pubblicato su Facebook ha mostrato il cielo arancione sulla Turra ad Artesina e dietro il Mondolè visto da Prato, dovuto proprio alla tempesta di sabbia in arrivo dal Sahara e giunta in quota grazie ai venti meridionali.

Il fenomeno è destinato ad aumentare, come evidenzia la mappa.