A Mondovì una rotatoria interamente dedicata alle "Bocce Quadre"

Un sogno diventato realtà: le Bocce Quadre hanno una rotatoria interamente dedicata a loro.

Succede a Mondovì dove, all'incrocio tra via Langhe e via Fracchia , è stata da poco completata un'installazione tutta 'cucia', al centro della quale svetta la torre del Belvedere.

"Un sogno durato cinque anni, finalmente, concretizzato - dicono dall'Associazione BQ -. Mancano ancora alcuni dettagli ma siamo già a buon punto. Ringraziamo di cuore la Giunta Comunale e in particolare la consigliera Erika Chiecchio per questa opportunità e per la collaborazione nella realizzazione di questo progetto".

Intanto sulla rotatoria sono già ben visibili le date per l'evento clou dell'associazione: il 13° Campionato Italiano di Bocce quadre, in programma sabato 2 e domenica 3 agosto che si terrà nella consueta cornice di Mondovì Piazza Maggiore.

Il campionato inizierà alle ore 16 di sabato fino alle ore 22 per riprendere domenica mattina alle ore 10.

Dalle ore 16 di domenica inizieranno le fasi finali e non sarà più possibile iscriversi ai gironi di qualificazione.

Novità del 2025: dalle ore 16 alle ore 19 prenderà vita un torneo parallelo formula sprint per consentire ancora tre ore di gioco a chi non si fosse qualificato nel tabellone finale. La finalissima per decretare i campioni d’Italia 2025 è prevista per le ore 20. Alle ore 21 la premiazione con inni e l’elezione di Miss bq2025.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori dettagli.