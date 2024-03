Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì oggi (ore 16) chiude la stagione in casa del Messina

Ultimo atto per il Puma 2023/24. La Lpm Bam Mondovì, infatti, questo pomeriggio alle ore 16, chiuderà gli impegni della Pool Promozione nella trasferta in casa dell'Akademia Sant'Anna Città di Messina. Dopo 27 partite disputate da ottobre ad oggi, dunque, per Decortes e compagne è arrivato il match del congedo dal Campionato, al termine di una stagione che si sperava potesse avere un epilogo migliore.

Alle pumine e a coach Claudio Basso, tuttavia, va riconosciuto il merito di aver comunque affrontato la Pool Promozione con impegno e orgoglio, anche quando la classifica di partenza non lasciava spazio a grandi speranze. E così sono giunte vittorie importanti, Perugia e Futura Busto Arsizio su tutte. Successi inutili sul piano della classifica, ma fondamentali sotto l'aspetto psicologico. Oggi, dunque, la Lpm affronterà il Messina di Fabio Bonafede senza grosse pretese, se non quelle di mettere in campo la stessa dignità dimostrata fino a questo momento.

Il Messina, invece, contro il Puma si preparerà ad affrontare la terza e ultima fase della stagione, quella dei Play-off, con concrete possibilità di continuare a "stupire". All'andata le ragazze di Basso si sono imposte per 3-2, al termine di una sfida spettacolare e avvincente. Arbitri designati per l'incontro sono Sergio Pecoraro (Palermo) e Giorgia Spinnicchia (Catania). Anche quest'ultima gara del Puma potrà essere seguita in diretta streaming sul sito Volleyball World, previa registrazione. Al Palarescifina di Messina il fischio d'inizio è fissato per questo sabato pomeriggio alle ore 16.