Contenzioso Peveragno-Unione Montana, la minoranza incontra Paoletti: “Pronti a proporre soluzione alternativa”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviato dalla lista di minoranza ‘SiAmo Peveragno’, incentrata sulle vicende relative al debito che il Comune sotto la Bisalta ha maturato – a cavallo tra il 2022 e il 2023 – con l’Unione Montana Valli del Mare. Che mette a rischio la convenzione sulla polizia Municipale.



***



Il capogruppo dell’opposizione di Peveragno Adriano Renaudi ha incontrato il sindaco di Boves Maurizio Paoletti per valutare come uscire da un’imbarazzante situazione emersa dopo l’ultimo consiglio dell’Unione Montana.



Peveragno, per causa dei ritardi del sindaco nel pagamento del debito con l’Unione Montana, ha dovuto subire un umiliante ultimatum.



Da mesi viene rimandato il termine e Peveragno rischia di uscire dalla convenzione rimediando, oltre ai disagi nella copertura del servizio di polizia locale, un brutta e indelebile figura nei confronti degli altri comuni e dei cittadini.



Il sindaco Paoletti ha ribadito che non vi è alcuna questione di carattere personale o politico nei confronti dell’amministrazione comunale di Peveragno ma è necessario il rispetto degli impegni finanziari assunti con atti formali. Auspica che al più breve possa essere risolta questa spiacevole vicenda per proseguire il rapporto di collaborazione con tutti i comuni che fanno parte dell’Unione Montana.



Adriano Renaudi conclude: “Da parte nostra non vi è stato alcun atto di ostruzionismo ma di semplice e dovuta partecipazione e controllo. Capisco le vostre ragioni e la situazione inaccettabile ma se il sindaco non riuscirà a risolvere il problema proporremo noi una valida soluzione nel rispetto di tutti i passaggi formali e legali e in caso non venga accolta chiederemo ancora le dimissioni del sindaco per il bene del paese”.