Come acquistare Slothana: guida all'acquisto 2024

Con progetti come Book of Meme, DogWifHat e Slerf che hanno registrato aumenti esponenziali fino al 1.000% nelle ultime settimane, è chiaro che i riflettori sono puntati sulle meme coin di Solana nell'attuale bull market (mercato toro - rialzista).

Slothana è l'ultima arrivata in questo mercato e gli investitori ipotizzano che dietro al progetto ci siano i creatori di Smog, che ha fatto 75x dal suo lancio all'inizio dell'anno.

Slothana è attualmente impegnata in una fase di prevendita, che prevede la vendita di 10.000 $SLOTH a un tasso fisso di 1 $SOL. In questa guida verranno fornite istruzioni dettagliate, passo dopo passo, su come acquistare il token.

Vantaggi dell'acquisto di $SLOTH

Vibrante community meme: si può entrare a far parte di una community dedicata alle meme coin in forte crescita che può organizzare sfide settimanali, giochi e missioni per il coinvolgimento della community e ottenere token extra.

si può entrare a far parte di una community dedicata alle meme coin in forte crescita che può organizzare sfide settimanali, giochi e missioni per il coinvolgimento della community e ottenere token extra. Airdrop: gli sviluppatori del progetto sostengono che una volta inviati i SOL all'indirizzo designato, ci si potrà aspettare un airdrop dopo la generazione del token.

Come acquistare il token Slothana (SLOTH): guida passo-passo

Slothana può essere acquistato solo tramite la prevendita e per farlo è necessario creare e finanziare un portafoglio di criptovalute compatibile con Solana.

Le meme coin sono una classe di attività più volatile rispetto alle altre criptovalute a maggiore capitalizzazione di mercato, pertanto consigliamo vivamente di effettuare ricerche sul progetto e di valutare la propria propensione al rischio prima di effettuare qualsiasi investimento.

Passo 1: scaricare Phantom e creare un nuovo portafoglio

Il primo passo per acquistare $SLOTH è creare il proprio portafoglio di criptovalute compatibile con Solana. I nostri esperti consigliano Phantom Wallet.

Visitate il sito ufficiale di Phantom per iniziare a creare il vostro nuovo portafoglio Solana. Una volta arrivati sulla homepage, il sito rileverà subito se state utilizzando un browser web o un dispositivo mobile.

Una volta scaricata l'estensione / app per mobile, bisognerà fare clic sull'opzione "Crea un nuovo portafoglio".

Fase 2: creare una password e memorizzare in modo sicuro la seed phrase

Successivamente, è necessario impostare una password per il nuovo portafoglio Phantom. Una volta fatto questo, vi verrà fornita la seed phrase, che è lo sblocco principale del vostro nuovo portafoglio Phantom.

La seed phrase è composta da 12 parole in un ordine specifico e deve essere scritta e conservata in un luogo sicuro.

Si consiglia vivamente di non screenshottare mai la seed phrase e di non memorizzarla su alcun dispositivo che si connetta a Internet.

Passo 3: finanziare il portafoglio crypto

Per partecipare ad alcune delle migliori prevendite di criptovalute, è necessario disporre di un portafoglio finanziato e compatibile con Solana.

Il nostro team di ricerca consiglia di utilizzare sempre un exchange di criptovalute affidabile, come Kraken o Coinbase, per acquistare Solana.

Quando viene richiesta la destinazione di ricezione, è necessario copiare e incollare l'indirizzo del proprio portafoglio Solana nel campo dell'indirizzo di ricezione quando si inizia l'acquisto.

Tenete presente che dovrete visitare il sito ufficiale di Slothana e inviare un minimo di 1 $SOL all'indirizzo del portafoglio fornito. È sempre buona norma lasciare 0,05 SOL nel proprio portafoglio per coprire i costi di transazione.

Passo 4: inviare $SOL all'indirizzo di Slothana e attendere l'airdrop

Una volta che il vostro portafoglio è stato finanziato e Solana appare tra i vostri fondi, potete procedere all'acquisto di $SLOTH.

I passi rimanenti per completare la transazione sono i seguenti:

Visitate il sito web di Slothana e individuate la "Lista delle cose da fare" nella pagina di destinazione. Troverete l'indirizzo del portafoglio dove dovrete inviare Solana per acquistare $SLOTH. Sbloccare il portafoglio Phantom, fare clic su "Invia", scegliere il token Solana e copiare e incollare l'indirizzo del portafoglio Slothana come destinazione. Inserire l'importo che si desidera inviare e fare clic su "Avanti". Ricordate che 1 $SOL equivale a 10.000 $SLOTH A questo punto vi verrà presentata la ripartizione dei dettagli della transazione e la commissione di rete. Ricordate di lasciare un po' di SOL nel portafoglio per coprire le commissioni di rete; attualmente, una transazione costa circa 0,005 dollari. Dopo aver esaminato i dettagli della transazione, fare clic su "Invia" e la transazione verrà avviata.

Ora che avete partecipato alla prevendita di Slothana, non vi resta che aspettare l'airdrop.

