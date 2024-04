Weekend pasquale indimenticabile per le piste innevate di Prato Nevoso: un successone lo Spring Splash

È stato un weekend di Pasqua indimenticabile quello andato in scena a Prato Nevoso. La località alpina del Mondolé Ski ha infatti ospitato da venerdì 29 a domenica 31 marzo la tappa conclusiva del campionato europeo CEV di Snow Volley, che ha visto l’Italia trionfare nella finale femminile (seconda classificata la Turchia, bronzo per l’Ungheria). In ambito maschile terza piazza per gli azzurri, alle spalle di Polonia (prima) e Francia (seconda).

Lunedì 1° aprile, invece, lo Spring Splash ha fatto il suo grande ritorno ai piedi della pista 2 della Conca: la kermesse goliardica di Pasquetta mancava a Prato Nevoso dalla primavera 2018 e ha registrato un ottimo numero di adesioni, tanto fra i singoli quanto fra gli equipaggi, presentatisi al via con carretti fantasiosi e colorati. L’obiettivo? Cercare di attraversare, sfruttando la velocità della discesa, una piscina piena d’acqua, tra palme e oggetti tipicamente “da spiaggia”. Non tutti ci sono riusciti, ma i sorrisi e il divertimento non sono mancati, anche nel successivo “Beach Party” con annessa grigliata.

“Un fine settimana di assoluto divertimento - commenta Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso Spa -. Non si è trattato, peraltro, dell’ultimo appuntamento internazionale della stagione: da venerdì 12 a domenica 14 aprile sulle nostre piste si disputeranno gli International Ski Games, rassegna sportiva che richiama centinaia di giovani promesse dello sci da tutta Europa”.

A trionfare nella categoria singoli sono stati Alessandro Giannini a bordo del suo snowscoot (miglior attraversamento), Lorenzo Marchisio (miglior splash), Jacopo Bruzzone (il più giovane) ed Edoardo Marchisio (premio simpatia). Fra i gruppi si sono imposti i ragazzi e le ragazze della Snow Academy di Prato Nevoso (miglior attraversamento), il team F-16 della Scuola Sci Zeronove (il miglior splash), i “Chickenleader” della Scuola Sci Prato Nevoso (premio simpatia) e i campioni di vita dell’equipaggio “Fuck the normal life”, capitanato da Vanni Oddera.

Sabato 6 aprile 2024 a Prato Nevoso tornerà la Mangiaski, tradizionale manifestazione enogastronomica sci ai piedi con partenza dalla conca e tappe gourmet presso le baite della stazione, sino al pranzo della tradizione by Chef Ezzelino nella suggestiva cornice dello Chalet Il Rosso, a quota 2000 metri.