I giovani di Forza Italia: dopo Racconigi si preparano altri incontri provinciali

Si è svolto venerdì 22 marzo a Racconigi l’incontro del gruppo provinciale dei giovani di Forza Italia, il primo di una serie di appuntamenti che in questo mese di aprile e nei mesi a seguire coinvolgeranno i giovani cuneesi.

L’intento è quello di promuovere un dibattito costruttivo, l’interesse e la partecipazione attiva in politica da parte delle nuove generazioni combattendo l’astensionismo giovanile.

“Abbiamo bisogno di accorciare le distanze fra i giovani e le istituzioni - commenta in vice coordinatore provinciale Matteo Cavallo - La politica è ancora in grado di assolvere la sua funzione primaria: servire i cittadini. Affinché tutto ciò sia davvero percepito, noi giovani abbiamo bisogno di sentirci coinvolti ed in condizione di poter incidere sul futuro. Il nostro lavoro ha l'obiettivo di invertire la rotta, al fine di avvicinare sempre di più' i giovani alla politica.”