Monforte d'Alba ha dato l'addio alla professoressa Lucia Secondino. "Una risorsa per i ragazzi"

Tanta commozione a Monforte d'Alba durante i funerali, nella parrocchia Madonna della Neve, della professoressa Lucia Secondino, morta a 77 anni. Proprio nel comune langarolo aveva iniziato a insegnare nella scuola media dopo la laurea in Lettere. Numerosi i commenti sui social dei suoi ex studenti che la ricordano come "una professoressa preparata, disponibile e gentile".

In seguito, si trasferì ad Alba e poi a Canelli. Molto legata a Monforte, ci era tornata spesso negli anni per fare visita alla nonna, alla mamma e alla sorella.

Anche il sindaco di Monforte, Livio Genesio, la ricorda con affetto. "Una figura importante per la nostra comunità, una risorsa che è ricordata con affetto e gratitudine da numerosi studenti per la sua preparazione e per il suo carisma. Si tratta di una perdita di rilievo, per la quale desidero esprimere le condoglianze dell'Amministrazione comunale alla famiglia".