Domenica 21 aprile grande festa per soci e tifosi del Club Marta Bassino

Domenica 21 aprile si ritrovano gli amici del Club Marta Bassino.

Il programma è ancora in fase di definizione, ma s'inizierà già al mattino con un primo momento d'incontro dedicato solamente ai soci in regola col tesseramento a Borgo San Dalmazzo.



A seguire, nel pomeriggio, ci so sposterà a Entracque, dove sarà presente anche la campionessa borgarina.

La fase di "festa" vera e propria, a base conviviale, sarà riservata ai soci; in conclusione seguirà un momento aperto a tutti con possibilità di foto e autografi.