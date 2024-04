Boves conferma un bilancio comunale solido, il candidato sindaco Ravera: "Ringrazio l'assessore Climaci per il suo costante impegno"

Il Consiglio comunale di giovedì 28 marzo ha preso atto dell’adeguamento residui presunti e variazione alle dotazioni di cassa relativi al bilancio di previsione 2024/2026. Si tratta di un aggiornamento tecnico che conferma la solidità del bilancio comunale e la presenza di un avanzo di cassa di € 1.450.000 immediatamente spendibile.

"Un risultato importante - sottolinea l'assessore al Bilancio Fabio Climaci - frutto del lavoro sinergico tra gli uffici e l'Amministrazione Comunale. Mi occupo del bilancio dal 2017 e in questi anni ho gestito bilanci per oltre 70 milioni di euro, con quasi 9 milioni di euro di investimenti".

Il vicesindaco e candidato sindaco Matteo Ravera aggiunge: "Ringrazio l'assessore Climaci, con cui condivido 35 anni di amicizia e 10 di amministrazione, per il suo impegno costante. La sua competenza, unita all'efficienza dell'ufficio finanziario, permettono una gestione oculata delle risorse e l'approvazione del bilancio di previsione prima dell'inizio di ogni anno. Un aspetto fondamentale che garantisce una gestione efficiente e l'avvio puntuale delle attività comunali. L'avanzo di cassa di € 1.450.000 rappresenta una solida base per il futuro di Boves, garantendo la possibilità di investire in nuovi progetti e servizi per la cittadinanza”.

L'Amministrazione comunale di Boves si dimostra dunque responsabile e lungimirante, impegnata a costruire un futuro solido e prospero per la propria comunità.