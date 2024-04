A Cuneo ancora raid notturni contro le auto in sosta: vetri frantumati in diverse vie della città

Cinque macchine in via Carlo Boggio e altrettante in corso Dante nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Una nella notte appena trascorsa in via della Pieve, nei pressi degli Ex Lavatoi.



Continuano a registrarsi, a Cuneo, atti vandalici contro le vetture in sosta. Vetri frantumati, a volte uno solo, a volte tutti. Non solo macchine di pregio, ma anche utilitarie o vetture datate, dove raramente si trova qualcosa da rubare. Ieri, in corso Dante, mancava solo un paio di occhiali da donna.



Sono diverse settimane che accade. Al momento non ci sono responsabili, anche perché le auto prese di mira sono in aree non coperte dalla videosorveglianza. Il o i responsabili, fino ad ora, sono stati molto attenti. Potrebbe trattarsi di qualche tossicodipendente da crack, in cerca di moneta o di qualche oggetto da rubare e magari rivendere per comprare altre dosi. Sarebbe questa, al momento, l’ipotesi più accreditata.



Sugli ultimi episodi sta indagando la Polizia locale di Cuneo.