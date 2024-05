Svolgeva l’attività senza la presenza del titolare della licenza, né di un legale rappresentante ed inoltre somministrava bevande ai clienti senza autorizzazione.

A causa di queste violazioni una donna cinese, proprietaria del locale di scommesse e video lottery sito in via della Magnina 1/B a Madonna dell’Olmo di Cuneo si è vista chiudere l’attività per 15 giorni.

I controlli della Polizia di Stato proseguiranno nell'intera area anche nei prossimi giorni.