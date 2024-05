Coltellate alla suocera 91enne nella casa di riposo di Sanfrè: si indaga sulle ragioni del folle gesto

Toccherà al pubblico ministero Davide Lucignani, titolare del fascicolo di indagine aperto dalla Procura della Repubblica di Asti, cercare di fare chiarezza sulle ragioni che nei giorni scorsi hanno portato un operaio in pensione di Sommariva del Bosco ad aggredire la suocera 91enne.

Il fatto è accaduto verso le 10 del mattino in una stanza della Residenza Serena di Sanfrè, il ricovero presso il quale la donna, originaria di Bra, era ospite da qualche tempo e dove l’uomo era solito andarla a trovare con cadenza praticamente quotidiana.

Anche per questa ragione è stata massima la sorpresa del personale dipendente della struttura accorso alle grida dell’anziana al culmine della lite sfociata col gesto inconsulto del genero, che ha infierito su di lei tramite tre fendenti diretti alla gola, uno dei quali l’avrebbe colpita in modo grave, cagionandole le lesioni per le quali la donna risulta tuttora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Verduno.

Dopo essere stato inizialmente ristretto in carcere, l’uomo si trova ora agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Ai Carabinieri intervenuti sul luogo dell’aggressione il pensionato si sarebbe giustificato dicendosi stanco dei comportamenti tenuti dalla suocera in merito a una questione di eredità mentre non è al momento possibile escludere la possibile incidenza, nella genesi del gesto, di problematiche di carattere psichiatrico.

L’uomo è difeso dall’avvocato braidese Cristiano Burdese, mentre uno dei due figli maschi dall’anziana aggredita si è intanto affidato all’avvocato Silvia Calzolaro: "Si è rivolto al mio patrocinio – conferma la legale albese – un figlio della signora accoltellata insieme alle figlie. E’ sgomento del gesto che il cognato ha rivolto a sua madre. Il fatto, poi, che l’uomo sia agli arresti domiciliari vicino a una sua figlia crea molta paura che l’uomo possa commettere un gesto simile in danno di altri famigliari".