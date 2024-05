Si è spento nella notte "Pinuccio" Giuseppe Lamberti, già presidente del Collegio Geometri della Granda

Lutto nel mondo dei geometri della Granda per la morte, a 81 anni, di Giuseppe Lamberti, per tutti il gerometra Pinuccio. E' mancato nella notte all'età di 81 anni.

Sindaco di Centallo negli anni Ottanta, era stato presidente del Collegio Geometri, delegato della Cassa nazionale Geometri, componente della Fondazione CRF e fondatore dello studio composto dal figlio Umberto Lamberti, da Tiziana Bisio e Sarà Sampò.

Lascia l’adorata moglie Elda, i due figli Umberto con Marta e Silvio con Simona, gli adorati nipoti Thaciana, Heitor, Lorenzo e Umberto e tantissimi colleghi che si sono formati al suo fianco e a cui ha trasmesso la passione, la dedizione e le competenze per affontare il lavoro.



"E' stato un uomo solido, intelligente, capace e attento alle persone. La sua professionalità e grande preparazione lo hanno contraddistinto. Se io da 22 anni provo a fare il geometra libero professionista penso sia anche per merito suo, per avermi trasmesso la passione per questa professione. L'ho sempre stimato molto ed apprezzato non solo come geometra ma anche come persona", ha commentato un suo praticante.

"Per me e Sara è stato un secondo padre e un grande mentore; abbiamo imparato da lui e con lui siamo cresciute. Ha riconosciuto in noi capacità che fatichiamo a vedere ancora adesso, le ha coltivate e ci ha coinvolte, trasformando lo studio in una realtà giovane e dinamica, perché ha sempre creduto nel futuro. Negli ultimi tempi veniva a trovarci, fiero di ciò che era diventato il suo ufficio", il commento di Tiziana Bisio, che fa parte dello studio da lui fondato a Centallo.

La camera mortuaria, allestita al San Camillo di Centallo, sarà aperta da oggi pomeriggio. Il funerale verrà celebrato lunedì 6 maggio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Centallo.