Raddoppia la visibilità di eventi e manifestazioni con LIVE.IT

Quado la qualità televisiva e la visibilità multipiattaforma con idee creative incontrano i grandi eventi del territorio… nasce LIVE.IT!

E’ questo il nome del nuovo rotocalco web realizzato con la progettazione e conduzione della nota giornalista Renata Cantamessa, per raddoppiare la portata dei grandi eventi del territorio con l’aggiunta di una nuova e potentissima piazza: quella virtuale, capillarmente rappresentata da oltre venti testate giornalistiche tra Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Monaco e Costa Azzurra, Lugano e Canton Ticino, raggiungibili attraverso pacchetti promozionali personalizzati.

Un’interessantissima occasione di “visibilità al quadrato” a disposizione di Comuni, Istituzioni, Pro Loco e società di organizzazione eventi che va dalla creazione di un ricco programma di talk fruibili sia in presenza durante tutto l’arco della manifestazione, sia in diretta streaming su più testate del Gruppo, a cui si va ad aggiungere la grande amplificazione prodotta dalla possibilità di rivedere on demand l’intero palinsesto.

Questo potente “palco” virtuale consentirà altresì di raggiungere un pubblico globale senza limiti geografici rendendo il lato di approfondimento e confronto culturale di fiere e rassegne molto più appetibile e accessibile su larga scala.

Per info e contatti:

WhatsApp https://wa.me/3358386720

e-mail renata@fatazucchina.eu