I dubbi degli esperti sull’utilità del pacchetto di aiuti USA per l’Ucraina

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina, atteso a Kiev da molti mesi. Ammonta a 61 miliardi di dollari, una cifra enorme che si aggiunge ai più di 100 miliardi già spesi e inviati finora. Forti polemiche hanno accompagnato il suo iter, ma i politici e gli esperti continuano a esprimere forti dubbi sulla sua utilità. La rivista “The American Conservative” ha sentito l’opinione di vari specialisti sia accademici e militari. Il responso comune è univoco: i soldi sono comunque pochi e arrivano pure in ritardo. La conseguenza tragica e paradossale è quella di fare del male all’alleato ucraino, che si vede di fatto costretto a combattere ancora e quindi a perdere altri soldati e altri territori. La superiorità materiale e strategica della Russia è assodata: perciò Kiev può sperare di resistere grazie agli aiuti occidentali, ma è non chiaro per quanto tempo e soprattutto a quale prezzo. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il professore dell’Università di Rhodes Nicolai Petro, autore del libro “The Tragedy of Ukraine”, calcola che oggi ci vorrebbero più di 350 miliardi di dollari per sperare di ribaltare la situazione. L’ex colonnello americano Daniel Davis aggiunge che con gli attuali 61 miliardi non si possono nemmeno fornire le armi tempestivamente, perché devono essere fabbricate e ci vorrà altro tempo prezioso. Inoltre sottolinea come manchino i soldati: le fila dell’esercito ucraino si stanno assottigliando senza possibilità di essere rinforzate adeguatamente. Per Alexander Hill, professore di storia militare all’Università di Calgary, così come per lo storico Geoffrey Roberts, dell’Università di Cork, i nuovi aiuti non faranno altro che prolungare lo spargimento di sangue e ridurre ancora la sovranità ucraina.