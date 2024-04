“Il ritorno naturale del lupo nelle nostre valli”: se ne parla all'Unitre di Cuneo

Proseguono gli incontri bisettimanali proposti dall’Università della Terza Età ai propri associati al cinema Monviso. Lunedì 8 aprile 2024 ore 15,30 Mauro FISSORE presenta “Il ritorno naturale del lupo nelle nostre valli.

Un percorso che parte dall’origine della specie fino ai primi contatti con Homo sapiens che hanno poi portato alla domesticazione di alcuni esemplari i quali hanno dato luogo, poi, alla nascita di tutte le razze canine selezionate in seguito dall’uomo in decine di migliaia di anni. Sarà una dettagliata analisi delle caratteristiche del lupo per imparare a riconoscerlo e del suo comportamento in natura seguendone le tracce nell’espansione che la specie ha avuto in Italia in questi ultimi 30 anni. Si entrerà a far parte di un branco di lupi per comprendere le regole che lo caratterizzano in merito alla territorialità, status gerarchico dei componenti, fruizione del territorio e dinamiche di caccia. L’incontro si concluderà con una parte dedicata alle criticità riferite al ritorno del predatore nelle nostre zone ed alle buone pratiche per una convivenza possibile a 100 anni dalla sua estinzione qui in provincia di Cuneo.

Mauro FISSORE: Funzionario responsabile del Servizio di vigilanza Guardiaparco dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, Regione Piemonte. Da trentaquattro anni dipendente del Parco, collabora in ricerche e monitoraggio con l’Università di Torino.

Sindaco del Comune di Morozzo al secondo mandato

Per , sempre alle ore 15,30 presso il cinema Monviso, è in programma

La conferenza di Stefania DELL’ANESE che avrà come argomento “Piante e archetipi planetari”

Esiste un’analogia energetica e funzionale tra pianta e pianeta, si tratta di archetipi che sono stati indagati nei secoli e che sono stati codificati da una folta schiera di studiosi, medici, botanici. La Dottrina delle Segnature individua l’intero universo come un sistema di somiglianze. Fin dall’antichità ad ogni pianta sono stati assegnati uno o più pianeti guida da cui traggono alcune caratteristiche, in Spagiria vegetale si chiama “signatura rerum” il tipo di forze cosmiche che determinano le forme della pianta. Rispettivamente anche le parti del corpo sono tutte governate da una propria energia planetaria. Di conseguenza, parti del corpo o funzioni correlate ad un pianeta interagiscono maggiormente con le piante che appartengono allo stesso tipo di energia. Ci sono piante che esprimono principalmente e inequivocabilmente le principali caratteristiche di un solo pianeta e altre che sono l’espressione più o meno chiara di due o tre. Identificare per ogni specie gli archetipi di riferimento, cioè se una pianta è governata per esempio da Sole o da Saturno, apre il campo ad un atteggiamento che porta a cogliere il messaggio dell’anima della pianta, a sintonizzarsi con la sua essenza e imparare a leggere il suo significato attraverso il linguaggio della forma e delle caratteristiche.

Stefania DELL’ANESE: Dopo gli studi classici, mi sono laureata in Scienze Naturali e in Tecniche Erboristiche. Da sempre innamorata del mondo delle piante, dedico il mio tempo libero allo studio e alla divulgazione dell’erboristeria. Sono docente di matematica e scienze in una scuola secondaria di I grado e docente di botanica ed erboristeria in una scuola di Naturopatia. Organizzo serate divulgative sulla salute naturale e corsi di erboristeria teorica e pratica (riconoscimento piante, laboratorio cosmetico e preparazioni galeniche). La mia missione è trasmettere con passione ed entusiasmo la “sapienza” ancestrale delle piante selvatiche.

Formazione scolastica:

· 1992 Maturità classica – Liceo Classico Silvio Pellico – Cuneo

· 1998 Laurea in Scienze Naturali 110/110 – Università degli Studi di Torino

· 2013 Laurea in Tecniche Erboristiche 108/110 – Università degli Studi di Torino