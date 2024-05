A Savigliano l'evento dei medici veterinari della Granda su cibo e benessere

L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo, in collaborazione con la Consulta Ecologica di Savigliano e con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Savigliano, presenta l'evento dal titolo "Un pianeta, una salute attraverso il cibo che mangiamo", che avrà luogo in data 21 Maggio dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso il Salone dell'antico Palazzo Miretti del Comune di Savigliano, in Piazza Santarosa.



Il cibo che mangiamo sta alla base della nostra salute e del nostro benessere, i quali sono legati a doppio filo con quelli degli animali e, più in generale, dell’intero pianeta. Acquisire consapevolezza è, dunque, importante per avere degli strumenti che ci possano supportare nelle scelte alimentari di tutti i giorni.



RELATORI:

Dott. Massimo Ricci - Biologo nutrizionista

Dott. Elia Marabotto - Medico Veterinario



L'evento è gratuito e ad accesso libero fino ad esaurimento posti.