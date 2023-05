Intitolato ad Amilcare Merlo il Parco del Circolo degli Industriali di Cuneo [FOTO]

Il maltempo non è riuscito ad annullare un momento molto atteso per la Casa degli industriali di Cuneo, con l'intitolazione del giardino della sede di Confindustria al compianto cavaliere Amilcare Merlo, scomparso lo scorso 9 novembre.

Merlo era vicepresidente di Confindustria ed è sempre stato molto attivo all'interno dell'organizzazione. "Mi sento di dire ai giovani osate tutto il possibile, perché chi non osa non costruirà mai nulla", la frase del cavaliere che si legge sulla targa svelata nel pomeriggio nello spazio aperto di Casa Betania, prima dell'assemblea pubblica che l'associazione provinciale degli industriali terrà al palazzo della Provincia.

Alla cerimonia hanno presenziato gli stretti familiari del cavaliere, coi figli Silvia, Paolo e Andrea. Al loro fianco il presidente uscente di Confindustria Cuneo Mauro Gola e il suo successore Mariano Costamagna, il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, il direttore dell'organizzazione provinciale Giuliana Cirio e un nutrito parterre di autorità tra le quali il prefetto Fabrizia Triolo, il presidente della Provincia Luca Robaldo, i vertici delle forze dell’ordine col comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Giuseppe Carubia e il comandante della caserma Vian, colonnello Massimo Fassero.

Sentita anche nelle parole la partecipazione alla cerimonia.

“Nonostante la sua azienda avesse assunto una dimensione internazionale Amilcare non ha mai fatto venire meno il segno del suo grande attaccamento a questa terra – lo ha ricordato il presidente uscente di Confindustria Cuneo Mauro Gola –. Oggi è il momento delle riconoscenza, in questo spazio dominato dal verde, che è il suo colore. Vogliamo che la piccola targa posta oggi in questo luogo sia una testimonianza costante per tutti. Grazie Amilcare so che ci vedi”.



“Con Amilcare siamo stati amici – ha proseguito Mariano Costamagna, alla sua prima assemblea da presidente degli industriali della Granda –; è stato un grande faro e un esempio di attaccamento al lavoro, ciò che fa grande la nostra provincia”.



Commosso l’intervento del figlio Paolo: “Grazie a nome della famiglia. Mio papà sarebbe emozionato. È stato un grande uomo e un grande padre. Oggi portiamo avanti quello che ci ha insegnato e quello che ha seminato”.