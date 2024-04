Incontri inter-generazionali per la tecnologia in valle Stura

In Valle Stura continua la sensibilizzazione sui temi della tecnologia dedicata e rivolta a tutte le persone over65.

Nei mesi di aprile e maggio, infatti, continuano gli appuntamenti per la tecnologia, questa volta con la preziosa collaborazione dei giovani studenti dell'Istituto Comprensivo Lalla Romano di Demonte, attivi nel progetto “Ghostbusters della Rete”. Sono in programma 4 incontri, due nel comune di Demonte e due nel comune di Vinadio: lunedì 15 e 29 aprile e mercoledì 8 e 13 maggio, dalle ore 17 alle ore 18:30.

In questi incontri i giovani facilitatori aiuteranno i partecipanti a scoprire trucchi e strategie funzionali per l’utilizzo quotidiano di smartphone, tablet, internet e applicazioni, sia per la vita di tutti i giorni che per attività più ludiche e di svago.

La partecipazione a queste attività è rivolta alle persone over 65 residenti in Valle Stura (anche se non si ha partecipato prima ad altri incontri). È gratuita e viene richiesto il tesseramento (gratuito) all’associazione Insieme Diamoci Una Mano. È obbligatoria la prenotazione.

Per avere maggiori informazioni sulle attività proposte e in caso di difficoltà per gli spostamenti è possibile rivolgersi ad Alessia Bagnis, educatrice professionale della Cooperativa sociale Emmanuele, al 327 926 8399.

La rete di partner che si occupa di invecchiamento attivo (Unione Montana Valle Stura, CSAC, i Comuni della Valle, Insieme Diamoci una Mano ODV, e Cooperativa Emmanuele) ha sempre avuto molto a cuore questo tema realizzando, negli anni, diverse collaborazioni con realtà di volontariato attive sul territorio. La più recente è stata quella con i volontari di Uscire Insieme-Age Italia (ente affiliato ACLI), associazione coinvolta nel progetto “Reti di facilitazione digitale”, realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese insieme al Comune di Cuneo e ad altri 52 Comuni del territorio consortile più il Comune di Mondovì. Nel primo trimestre del 2024 sono stati realizzati 6 incontri, con l’obiettivo di supportare gli anziani nell’orientarsi nel mondo virtuale applicato ai temi della salute (sono stati trattati temi come il fascicolo sanitario elettronico, le applicazioni di prenotazioni visite, il sito di Salute Piemonte e tanto altro).

Il corso ha visto la partecipazione di 20 persone provenienti dai comuni di Gaiola, Roccasparvera, Rittana, Aisone, Demonte e Cervasca. Questo percorso è stato realizzato grazie al contributo del Comune di Roccasparvera, del Consorzio Socio-Assistenziale e dell’Unione Montana Valle Stura.