Vicoforte scelto per le proiezioni degli exit poll delle Europee e Regionali

L’Emg srl, facente parte del Consorzio Opinio Italia, ha ricevuto dalla RAI TV l’incarico per le rilevazioni statistiche (proiezioni elettorali ed exit poll) in occasione delle prossime elezioni di giugno del Parlamento Europeo e della Regione Piemonte.

Vicoforte è stato scelto come “comune campionato” e quindi gli elettori Vicesi diventeranno protagonisti nel calcolo delle proiezioni statistiche, raffrontate con le ultime analoghe elezioni del 2019, e degli exit poll delle elezioni 2024.

"Siamo lieti - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - di essere stati scelti e credo che i Vicesi possano vivere questa particolare esperienza con curiosità, interesse e partecipazione. In passato non mi risultano esserci state a Vicoforte rilevazioni di questo tipo.

Nel comunicare la massima collaborazione alla società incaricata abbiamo richiesto assicurazioni sulle procedure adottate e sulle modalità di svolgimento della rilevazione dei dati.

Vogliamo poter assicurare agli elettori Vicesi la totale riservatezza dei dati individuali rilevati e quindi consentire l’attiva e corretta partecipazione nel rispondere alle domande poste e la fattiva collaborazione di tutti a rilevare informazioni che, in attesa dello spoglio di tutti i seggi a livello regionale e nazionale, sono di grandissimo interesse per tutti e, in questo caso, per gli spettatori dei canali giornalistici RAI".