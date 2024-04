“Il tempo che è in noi”: la mostra diffusa di Flavio Russo debutta nel centro storico di Cherasco

Un secolo e mezzo di storia della Città delle paci riassunta in cento foto d’epoca, ingrandite ed esposte sotto i portici del centro abitato. Le vicende di Cherasco dall’Unità d’Italia alla pandemia da Covid-19 rivivono nell’ultima fatica espositiva del divulgatore Flavio Russo, la mostra “Il tempo che è in noi” la cui inaugurazione è in programma sabato 13 aprile.

L’allestimento condensa in cinquanta pannelli bifacciali - sospesi sotto i portici del palazzo Galli della Mantica e delle centralissime via Cavour e Vittorio Emanuele II - una selezione del materiale tratto dall’archivio appartenente all’autore, dando vita a un piccolo museo a cielo aperto visitabile fino al 30 settembre.

Il risultato è un excursus che incomincia all’indomani del 1870 e della breccia di Porta Pia, ripercorre l’epopea di grandi lignaggi nobiliari cheraschesi a fine ‘800, si sofferma sulla Prima guerra mondiale e l’avvento del Fascismo, prima passare all’epoca del Boom economico e arrivare al lockdown del 2020. Eventi cruciali e drammatici raccontati “dal basso” attraverso scatti di vita che ritraggono la comunità, i suoi abitanti, tradizioni e istituzioni.

Commenta Russo: "Il tempo che è in noi, espressione usata come titolo per la mostra, è un riferimento al passato che ci ha generati, al futuro che racchiude quanto faremo e, soprattutto, al presente, da impegnare per la prosperità di Cherasco. Queste dimensioni coesistono nell’allestimento, che riepiloga centocinquant’anni di storia contemporanea ponendo al centro le persone e i fatti popolari".