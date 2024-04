Questa sera il debutto di Francesca Bergesio all'Isola dei Famosi: “Voglio mostrarmi senza filtri”

"Ciao, sono Francesca Bergesio, ho 19 anni e lo scorso 11 novembre sono stata eletta Miss Italia. Adesso partecipo all'Isola dei Famosi perchè voglio mostrami senza filtri per quella che sono”.

Così si presenta nel video ufficiale la miss di Cervere, già da qualche giorno in Honduras per le riprese del noto reality quest'anno condotto da Vladimir Luxuria: “Si prevedono forti precipitazioni, nel senso che precipiteranno tanti naufraghi, tutti dall'elicottero...” Opinionisti in studio Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese, mentre l'inviata sull'isola è Elenoire Casalegno.

La prima puntata andrà in onda questa sera, lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5.

Il programma dovrebbe durare fino a giugno. Francesca Bergesio dovrà vedersela con dodici agguerriti naufraghi: l'attrice Marina Suma, l'icona del cinema hard Luce Caponegro “Selen”, la regina del fioretto Valentina Vezzali, la showgirl Matilde Brandi, la modella e attrice spagnola Maité Yanes, la ballerina Greta Zuccarello, il ristoratore e personaggio tv Joe Bastianich, il conduttore tv amante degli animali Edoardo Stoppa, il modello Artur Dainese, l’attore in “Terra Amara” Aras Şenol, e il ballerino e Samuel Peron.

Non è la prima cuneese a sbarcare sull'Isola dei Famosi. Nell'edizione 2021 aveva partecipato la presentatrice caragliese Elisa Isoardi, ritiratasi per un problema di salute (mentre cucinava, un lapillo le era finito in un occhio).