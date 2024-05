“Open Day” alla Cartiera Smurfit Kappa di Verzuolo

Domenica 12 maggio la Cartiera Smurfit Kappa di Verzuolo apre le sue porte per un “Open Day” speciale invitando non soltanto dipendenti e famigliari, ma tutti coloro che siano interessati a vedere da vicino come nasce la materia prima alla base dei nostri packaging e, soprattutto, chi vuole conoscere l’impegno di un’azienda nei confronti della sostenibilità e dell’economia circolare. Dalle 9 alle 18:30 gli ospiti potranno seguire un tour che si snoda all’interno della Cartiera dove alcuni attori-speaker illustreranno in modo semplice e accattivante il ciclo di produzione soffermandosi su due temi fondamentali: l’economia circolare e la sostenibilità, non soltanto ambientale.

L’impianto di Verzuolo fa parte della multinazionale Smurfit Kappa dalla fine del 2021; conta 218 dipendenti e, grazie alla capacità produttiva di 500.000 tonnellate, è la cartiera più grande d’Italia, una delle maggiori in Europa.

Per la Cartiera di Verzuolo economia circolare non significa soltanto essere il primo step di un processo mirato a realizzare packaging a base carta, materiale biodegradabile e riciclabile per eccellenza, pronto a diventare nuova materia prima. I visitatori potranno vedere come gli scarti della lavorazione della carta vengono recuperati e valorizzati per arrivare a un obiettivo: ridurre al minimo possibile l’impatto delle lavorazioni sull’ambiente e sul pianeta. Grazie a un impianto-pilota, si riesce a separare i materiali plastici che in minima quantità sono contenuti nelle balle di carta da macero in arrivo a Verzuolo per dare vita alle bobine di nuova carta, e a trattarli per far sì che diventino materia prima seconda. Ad esempio, le plastiche, lavate ed estruse, generano pellet di plastica e, infine, possono diventare guaine catramate per l’edilizia o pallet per il settore logistico.

Per Smurfit Kappa tre sono i pilastri della sostenibilità: pianeta, impatto sul business, persone. Questo significa, ad esempio, una gestione delle foreste con Catena di Custodia e un utilizzo del 90% di materiale cartaceo riciclato. La Cartiera di Verzuolo utilizza, come materia prima, il 100% carta riciclata; impianti mirati alla massima valorizzazione degli scarti; attenzione ai dipendenti e non solo. Valore che si traduce prima di tutto in un’attenzione spasmodica alla sicurezza su lavoro. Con la campagna Safety for Life l’azienda ribadisce quotidianamente quanto sia importante mettere in pratica azioni, procedure e comportamenti che periodicamente sono al centro di percorsi formativi e incontri con il management. Ma le persone sono anche la comunità in cui si è inseriti: per questo la Cartiera ha contribuito a diversi progetti legati al territorio, soprattutto per i giovani, tra i quali la realizzazione di un parco giochi, la ristrutturazione parziale di un asilo infantile e diversi piccoli sostegni ad associazioni e scuole del territorio verzuolese.

E la comunità entra in azienda in questo speciale open day a rimarcare lo stretto legame fra azienda e territorio. All’esterno sarà infatti allestita un’area dedicata alla sicurezza e al benessere delle persone, e non solo sul luogo di lavoro, che coinvolge alcuni operatori esterni. Interverranno alcune associazioni come la Croce Verde, la Croce Rossa e una rappresentanza dei Vigili del Fuoco che allestiranno una piccola “pompieropoli” per i bimbi; inoltre, per sensibilizzare sempre il tema della sicurezza, in Azienda e non, saranno presenti una parete rocciosa, un percorso per la sicurezza in bicicletta oltre che giochi sull’economia circolare.

Per confermare l’adesione accedere al seguente link.