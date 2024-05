A Dronero un ritorno all’Umanesimo con l’aspirante filosofo Raffaele Rinaudo

Che senso ha al giorno d’oggi studiare ancora filosofia? Sarà l’aspirante filosofo Raffaele Rinaudo a rispondere a questa ed altre domande, ospite a Dronero domani sera, mercoledì 8 maggio, alle ore 20:45 presso “La Saletta” dell’associazione Prometheus.

Classe 2002, originario di Dronero e studente di filosofia presso l’Università di Torino, il giovane Rinaudo porrà le basi per un ritorno all’Umanesimo, riflettendo sulle nuove generazioni e sull’importanza della cultura. Accurato, darà spazio ad interrogativi profondi, domande e condivisioni.

Un altro talento invitato per il ciclo di incontri “Le Storie”, che ha inaugurato il piccolo spazio raccolto dell’associazione dronerese: “I giovani che si ‘sporcano le mani’ per fare qualcosa di concreto e di bello ci sono - dice Stefania Riboli dell’associazione Prometheus - Ascoltare le loro storie, arricchirsi con le loro idee ed il loro esempio, confrontarsi sulle esperienze, le delusioni, i sogni e le aspettative è davvero qualcosa di molto prezioso.”

La serata, come le precedenti organizzate, sarà registrata e trascritta. Farà così parte di “Fieno in Cascina”, un archivio di storie, piccole e grandi, di cui avere cura come patrimonio a disposizione di studenti, ricercatori o semplici curiosi.

I posti sono limitati, pertanto è consigliata la prenotazione. Per informazioni: prometheusfalci@gmail.com o tramite whatsapp al 3802884926. Il mercoledì pomeriggio, dalle ore 16 alle ore 18, è possibile recarsi direttamente presso la sede che si trova in via Roma 19B.