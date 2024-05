8 maggio Giornata Mondiale della Croce Rossa, ad Alba torri illuminate di rosso e bandiera esposta dal Palazzo Comunale

Mercoledì 8 maggio ricorre la Giornata mondiale della Croce Rossa. In questa data, scelta in quanto anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento, tutto il mondo festeggia l'opera svolta dalla Croce Rossa cercando di avvicinare la cittadinanza alla conoscenza delle molteplici iniziative rivolte ai vulnerabili.

Lunedì 6 maggio 2024, una rappresentanza della Croce Rossa Italiana di Alba e delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, hanno consegnato la bandiera al Sindaco di Alba, Carlo Bo e all’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alba, Massimo Reggio.

Grazie al Comune di Alba che anche quest’anno ha aderito all’iniziativa lanciata dall’Anci, una bandiera della Croce Rossa sarà esposta fuori dal palazzo comunale fino al 12 maggio. Inoltre, le torri di piazza Risorgimento saranno illuminate di rosso nella sera tra l'8 e il 9 maggio. La bandiera è stata consegnata al sindaco della città e all’assessore alla Protezione civile.

Il 2024 per l'Associazione della Croce Rossa Italiana è un anno ancora più significativo in quanto ricorre il 160° anniversario dalla fondazione. La commemorazione è un'importante occasione per celebrare l'operato che i volontari e le volontarie svolgono quotidianamente al servizio della propria comunità con l'obiettivo di alleviare la sofferenza umana.