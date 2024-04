A Villanova Mondovì un incontro su alimentazione e sport con l'Università del Mondolè

Proseguono gli incontri con la sesta edizione dell'Università del Mondolè, progetto nato nel 2019, grazie alla collaborazione di un team tutto femminile dei comuni di Villanova Mondovì, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Pianfei e Roccaforte Mondovì.

Mercoledì 10 aprile alle 21, l'appuntamento sarà a Villanova Mondovì, in biblioteca, con "Alimentazione per lo sport, tra falsi miti e verità" con Laura Boetti, biologa nutrizionista, specializzata in nutrizione sportiva.

L'ingresso è libero e gratuito.

Qui il calendario delle prossime serate in programma.