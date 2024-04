Concerto per la Pace: in vendita online i biglietti per l'edizione 2024

Il Centro Studi per la pace, in collaborazione con il Comune di Cuneo, il Liceo Musicale Ego Bianchi e la Promocuneo, presenta il Concerto per la Pace 2024.



Anche quest’anno, prosegue la collaborazione con la Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, i cui artisti si esibiranno, gratuitamente, in un concerto per la raccolta di fondi da destinare alla realizzazione di un pozzo a Cacheu in Guinea Bissau, uno dei progetti del Centro Studi per la Pace di Demonte.



Domenica 5 maggio 2024, alle ore 21.00, al Teatro Toselli di Cuneo, gli artisti del Teatro San Carlo di Napoli Michele Maddaloni, Giuseppe Todisco e Lodovico Camarda, i soprani Fernanda Costa, docente del Conservatorio Ghedini e Rita La Vecchia del Teatro Regio di Torino renderanno omaggio a Giacomo Puccini, considerato uno dei più significativi operisti di tutti i tempi, a 100 anni dalla morte.



Il Concerto per la Pace sta suscitando sempre maggior interesse da parte della comunità cuneese e, sul palco del Teatro Toselli si esibirà il Coro degli studenti del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto dal M° Flavio Becchis con il coordinamento artistico di Nina Monaco ed Elda Giordana.



Attraverso la musica si costruisce un ponte ideale con altri popoli che hanno origini, culture e tradizioni differenti. Un ponte che parte da Cuneo e arriva a Cacheu, in Guinea Bissau.



I biglietti sono in vendita online sul sito www.promocuneo.it

info: 0171698388 – 3334984128 e-mail: promocuneo@tin.it