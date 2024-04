Premi prestigiosi per il 48° concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”

Il Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati hanno posto a disposizione del 48° concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”, un premio di rappresentanza per il vincitore della Categoria “Giovani concertisti”, la più selettiva della manifestazione, e per il musicista non chitarrista, nella Categoria “Musica d’assieme”.

Sono segni che evidenziano la stima delle due alte istituzioni e la dimostrazione che essa qualifica la nostra zona, dimostrando che da ogni parte d’Italia si riuniscono nel monregalese, comprendendo che il Concorso è uno strumento molto valido per la selezione dei chitarristi. Ad oggi sono pervenute iscrizioni dal Piemonte, dalla Valle d’Aosta, dalla Lombardia, dal Trentino- Alto Adige, dal Friuli-Venezia Giulia, dalla Liguria, dalla Toscana, Dal Lazio, dalla Puglia, dalla Sardegna, dalla Calabria e si attendono ancora alcune iscrizioni. La Città di Cuneo ha posto a disposizione interessanti volumi di storia ed arte.

Una targa, in ricordo dello scomparso loro figlio, il docente di Chitarra Giovanni Sacchi di Fossano, che partecipò da giovane al nostro Concorso, è stata inviata dalla Famiglia. Coppe sono state assegnate dal Comune di Carrù e dal Lions Club Carrù-Dogliani.Una borsa di studio per una categoria giovanile, è stata disposta dal Lions Club Mondovì Monregalese. Tra gli iscritti pure varie formazioni di Musica d’assieme: duo, quartetto, Quintetto e Sestetto.