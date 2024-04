In occasione del 25 aprile la Valle Maira incontrerà il luogotenente Alberto Chiantera

Nell’ambito delle iniziative promosse dal comune di Dronero e dalla sezione ANPI Dronero e valle Maira in occasione dell’anniversario del 25 aprile, il capoluogo della valle Maira con l’appoggio dei comuni di Cartignano, Villar San Costanzo, Roccabruna, San Damiano Macra, nonché la presenza della sezione ANA di Dronero, ha organizzato un grande evento di rilevanza nazionale.



Lunedì 15 aprile, si terranno infatti tre conferenze tenute dal curatore del Museo della Radio di Verona, il luogotenente Alberto Chiantera.



La prima conferenza si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 9.30 presso la scuola media di Dronero - aula Magna di piazza Battaglione Alpini, un importante incontro per le classi quarte e quinte delle scuole primarie di Piazza Marconi e Oltremaira. A seguire, alle ore 11, ci sarà un ricevimento presso la Sala Consigliare del Comune di Dronero, mentre nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, presso il laboratorio di elettronica dell’AFP (Azienda di Formazione Professionale) di via Meucci ci sarà il secondo importante incontro. Infine, all’interno del salone delle scuole elementari di Roccabruna (a fianco della biblioteca) ci sarà alle ore 21 una conferenza aperta a tutta la popolazione.



Due figure importanti: Guglielmo Marconi e Antonio Salomone

Il luogotenente Alberto Chiantera, presenterà la figura dell’illustre scienziato Guglielmo Marconi, in occasione del 150° anniversario dalla sua nascita.



Premio Nobel per la fisica nel 1909, Marconi nacque il 25 aprile 1874 a Bologna e già all'età di vent'anni avviò i primi esperimenti. La sua invenzione fu utilizzata inizialmente per mettere in contatto immediato le navi in mare con la terraferma, ma quando l'Italia entrò in guerra, Marconi, che si trovava negli Stati Uniti, rientrò in Italia mettendosi a disposizione delle forze armate. Nel 1919 diede vita alla prima trasmissione vocale dalla stazione di Ballybunion ad una stazione di ricezione a Cape Breton in Nuova Scozia, cambiando per sempre la comunicazione mondiale.



Nel corso dei tre appuntamenti, sarà anche presentata “La Radio della Speranza”, con introduzione di Simone Demaria e Sergio Declementi dell’associazione culturale “il Maira”.



Verrà mostrato un breve video, con a seguire l’intervento di Alberto Chiantera che racconterà un’altra storia esemplare: quella di Antonio Salomone.



Nato a Celle Macra, in Valle Maira, il 18 maggio 1914 e deceduto a Dronero il 12 ottobre 1976, fu un appassionato radioamatore. Partito con il Corpo degli Alpini per la Campagna di Russia fu catturato dai nazisti nel 1943 e condotto in un campo di prigionia tedesco per via del suo cognome, Salomone appunto, che per i nazisti era sinonimo di ebreo. Antonio non si diede per vinto e realizzò, con l’aiuto dei suoi compagni di prigionia, da internato, un singolare congegno. L’apparecchio era rudimentale, costruito con materiali poverissimi: legno, una spilla da balia, la punta di una matita, una lametta da barba ed un piccolo frammento di galena. Grazie ad esso si poteva ascoltare in cuffia Radio Londra e sono in corso ulteriori ricerche che non escluderebbero contatti con il Generale Patton, alla guida delle forze Alleate.



“Quello che fu realizzato in quella baracca nel campo di Gelsenkirchen sottocampo di Buchenwald in Germania, ebbe un valore inestimabile, un ponte con il resto del mondo, oltre il filo spinato.”



Battezzata come “La Radio della Speranza”, grazie ad Alberto Chiantera che, con indagine certosina ne ha ricostruito la vicenda, direttamente dal Museo della Radio di Verona, sarà esposta a Dronero nel corso delle conferenze organizzate per la Festa della Liberazione.