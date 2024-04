“I figli, amarli e lasciarli andare”: incontro online per genitori di adolescenti e giovani

“I figli, amarli e lasciali andare” è l’interessante tema di un webinar gratuito proposto da Paola Baldieri e Paola Pozzi, formatrici Prh (Personalità e relazioni umane).

L’incontro on line - per genitori di adolescenti e giovani - si terrà mercoledì 17 aprile dalle 21 alle22. Per poter partecipare è necessario iscriversi al seguente link https://docs.google.com/forms/d/1zr55DeoV6kZ_ZkRqlaVDJ7AHBZw7O-mvw39HcESJ_rE/edit

Prh è una scuola di formazione e ricerca che si occupa dello sviluppo della persona.