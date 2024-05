Da Cuneo ad Alba torna "Itinerari del Sacro": alla scoperta dei siti d'arte nelle diocesi della Granda

Torna “Itinerari del Sacro”, il progetto nato nel 2008 grazie alla sinergia delle diocesi della provincia di Cuneo con lo scopo di promuovere il territorio attraverso itinerari tematici, aperture di siti di pertinenza diocesana e coordinamento del volontariato culturale.

Ogni anno oltre 500 volontari dell’associazione “Volontari per l’Arte” garantiscono l’apertura ai visitatori de “I Luoghi del Sacro”. Fino al mese di ottobre, con il loro prezioso contributo, chiese, santuari e piccole cappelle si svelano al visitatore, al quale viene offerta l’opportunità di conoscere alcuni dei più interessanti e preziosi tesori di arte sacra della Provincia di Cuneo. Ai Volontari e a tutti gli appassionati di arte e cultura locale, sono rivolte proposte formative e di aggiornamento incentrate sui vari temi legati al culto, al patrimonio e all’arte sacra del territorio di riferimento. I dettagli delle iniziative così come l’elenco dei luoghi parte del progetto sono raccolti in un pieghevole disponibile in forma cartacea nelle sedi principali delle diocesi e scaricabile online dall’account Instagram ‘Itinerari del Sacro’.

Gli Itinerari del Sacro del 2024 condurranno il visitatore alla scoperta delle storie di comunità che luoghi e opere possono ancora narrarci. L’esperienza maturata dalle diocesi della Provincia di Cuneo ha portato a identificare in “Istituti monastici” il nuovo tema di progetto. Gli Ordini religiosi hanno segnato profondamente la vita ed il tessuto urbano della provincia di Cuneo mediante un’attività pastorale che si compenetrava con quella del clero secolare, lasciando un ricco patrimonio culturale che merita di essere valorizzato.

Gli Itinerari del Sacro 2024 nelle Diocesi della Provincia di Cuneo sono:

DIOCESI DI ALBA |

Itinerario urbano alla scoperta di chiese e conventi di Alba

Beni illustrati nell’itinerario:

Alba - Chiesa e Convento di San Domenico, Chiesa di San Giovanni, Complesso della Maddalena

DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO |

Santuari extraurbani e cittadini dell’Ordine Agostiniano

Beni illustrati nell’itinerario:

Cuneo, fraz. Madonna dell’Olmo - Chiesa parrocchiale

Fossano – ex Chiesa della Misericordia (oggi centro congressi)

Fossano, fraz. Cussanio – Santuario Madre della Divina Provvidenza

DIOCESI DI MONDOVÌ |

Domenicani e Francescani cedono il passo alla nuova Cattedrale

Beni illustrati nell’itinerario:

Mondovì - Chiesa di Sant’Andrea

Mondovì, fraz. Carassone - Chiesa di San Giovanni ed Evasio

DIOCESI DI SALUZZO |

Le chiese degli Ordini religiosi

Beni illustrati nell’itinerario:

Saluzzo, Chiesa di San Giovanni, Chiesa di San Bernardo, Chiesa di Sant’Agostino, Chiesa di San Nicola, Palazzo dei Vescovi