Il Consorzio Grappa piemontese e Grappa di Barolo torna al Vinitaly

Da domenica prossima 14 aprile, e per i tre giorni del grande evento veronese, il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo sarà nuovamente nell’area di Piemonte Land of Wine con la sua vetrina di prodotti delle 19 aziende aderenti, ma soprattutto per offrire al pubblico degustazioni di grappe giovani e invecchiate in purezza e anche attraverso i ricercati cocktail a base grappa, preparati dal personale de Il Confessionale, quest’anno con alcune novità nelle proposte.

Il Consorzio invita quindi tutti a passare presso lo spazio espositivo nel padiglione 10, zona E3 dell’area di Piemonte Land of WIne. L’appuntamento veronese è il secondo della campagna di promozione e di valorizzazione 2024, e rappresenta anche un’occasione di incontro tra operatori, colleghi e buyers provenienti da tutto il mondo, che potranno usufruire degli spazi destinati al Consorzio.