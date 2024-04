Damilano si candida a Bruxelles con Forza Italia: "Dopo Torino, faremo bene in Europa"

Paolo Damilano sarà candidato alle Europee per Forza Italia. Dopo giorni di rumors, questa mattina l'imprenditore del Barolo e dell'acqua Valmora ha ufficializzato questa mattina la sua corsa per Bruxelles con gli azzurri. Damilano è arrivato al quartiere generale in un elegante completo nero ed occhiali da sole.

"Dopo Comune, faremo bene in Europa"

"Oggi - ha detto - sono qui: mi piace usare il plurale perché oggi sono qua per ufficializzare la mia candidatura. Mi sono preso del tempo per valutare questa decisione, che è quella giusta". "Crediamo che Torino Bellissima - ha aggiunto l'imprenditore - si sia distinta bene per il Comune di Torino e crediamo che possa fare altrettanto bene per le Europee e per le Regionali, dove ci candidiamo nella lista Cirio".

I voti

Torino Bellissima, al debutto assoluto nelle elezioni del 2021 poi vinte dal sindaco Stefano Lo Russo, ottenne oltre l'11% delle preferenze. Un numero ragguardevoli di voti su cui punta anche Forza Italia, forte anche del fatto che la famiglia Damilano è molto nota nelle Langhe, essendo tra i più noti produttori di Barolo. E oggi Zangrillo ha speso per il leader di Torino Bellissima parole di lusinga.

Ticket con Moratti

E sulla possibilità un ticket con l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti, Damilano replica: "Ci siamo sentiti: di Moratti ho apprezzato la sua gentilezza. Mi ha invitato ad unirsi alla sua candidatura e mi ha detto: la aspetto per fare politica insieme in Lombardia". "Io - ha concluso il patron del vino - le ho risposto: la aspetto per fare politica insieme in Piemonte".

Sala Rossa