Il sogno di riattivare tutte le linee ferroviarie sospese della Granda: a Quarta Parete protagonisti i treni

Sono stati i treni e la ferrovia i proitagonisti della puntata di Quarta Parete andata in onda ieri sera su Targatocn e Lavocedialba.

La Granda soffre per la mancanza di collegamenti efficienti anche in questo ambito. Qualcosa si sta muovendo, ma non c'è ancora la giusta consapevolezza di come il treno sia davvero il mezzo più ecologico che abbiamo a disposizione. Ritardi, cancellazioni, poche corse, disservizi continui.

Ne abbiamo parlato con Fulvio Bellora e Claudio Menegon, rispettivamente presidente e vice presidente del Co.M.I.S. (Comitato mobilità integrata e sostenibile).

Tra gli obiettivi più urgenti, il ripristino del servizio così com'era prima del Covid - il Piemonte è all'85% delle corse pre pandemia - e la riattivazione delle numerose tratte sospese. Di recente è stata riattivata la Alba-Asti, ma le corse sono troppo poche.

Tanti obiettivi, un'interlocuzione costante con le istituzioni, a vantaggio di tutti. Perché il treno è un mezzo ecologico, sostenibile e bellissimo.