Tenda, Rixi annuncia: "Dal primo giugno apre la storica Strada dei 46 tornanti"

“La storica strada RD6204 ‘dei 46 tornanti’ apre il primo giugno e torna a disposizione del territorio. L’accordo raggiunto dalla delegazione italiana e da quella francese della Cig Alpi del Sud – in collaborazione con Anas, amministratori locali, prefetture di Cuneo e Nizza – fa seguito all’impegno assunto nel corso dell’ultima Commissione intergovernativa e prevede il passaggio a senso unico alternato dei mezzi dalle 6 alle 21.

Attualmente è l’unico collegamento possibile tra l’alta valle Vermenagna in Italia e l’alta valle Roya in Francia. Lunga 7,5 chilometri, è composta da 46 spettacolari tornanti su quasi 600 metri di dislivello”.



Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.